В Запорожье сообщили о многотысячной группировке ВСУ на границе Балицкий заявил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе поселка Пришиб в Запорожье

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На границе Запорожской области в районе поселка Пришиб расположилась 40-тысячная группировка украинских войск, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24». Он отметил, что российские военные готовы к отражению возможного наступления, для этого создана крепкая двойная линия глубокого эшелонирования.

Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет, — сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву информацию для возможного весеннего наступления. Он подчеркнул при этом, что определить ход боевых действий предстоит самой Украине.

В свою очередь политолог Иван Мезюхо предположил, что Запад рано или поздно подтолкнет Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По его словам, это может произойти из-за серьезных потерь среди ВСУ, но нужны ли будут переговоры самой Москве, неизвестно. Эксперт подчеркнул, что пока Запад не считает необходимым начало переговорного процесса России и Украины.