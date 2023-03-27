В новых регионах России отменили нормы возраста для службы в Росгвардии В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях отменены нормы возраста для службы в Росгвардии

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Нормы о предельном возрасте для службы в Росгвардии отменены в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 января 2026 года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. На остальные регионы России распространяется ограничение в 35 лет для младшего начальствующего состава и 40 — для старшего и высшего.

При поступлении граждан РФ на службу в войска национальной гвардии РФ на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области предельный возраст поступления на службу <...> не устанавливается, — сообщается в указе президента.

Президентское постановление об образовании Федеральной службы войск национальной гвардии Росcии (Росгвардии) вышло 5 апреля 2016 года в рамках реформы правоохранительных оргaнов России. В числе основных задач новой службы провозглашалась борьба с терроризмом и организованной преcтупностью в тесном контакте с МВД России.

Ранее Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии России поблагодарил бойцов за эффективную и добросовестную службу. Он отметил, что от представителей Росгвардии требуются профессионализм, строгое соблюдение закона и нацеленность на конкретные результаты в интересах безопасности и защиты прав и свобод граждан.