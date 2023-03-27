«Герои действуют смело»: Путин поздравил росгвардейцев с праздником Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путир в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии России поблагодарил бойцов за эффективную и добросовестную службу. Он отметил, что у Росгвардии сложные направления работы, от представителей этой структуры требуются профессионализм, строгое соблюдение закона и нацеленность на конкретные результаты в интересах безопасности и защиты прав и свобод граждан. Поздравление главы государства размещено на официальном сайте Кремля.

Хочу поблагодарить вас именно за эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад, — сказал Путин.

Он также отметил, что представители Росгвардии «действуют смело и решительно» в ходе военной спецоперации на Украине. По словам президента, они проявляют стойкость и бесстрашие в самых сложных ситуациях.

Особые слова благодарности Путин выразил ветеранам внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР и ряда других служб, ставших основой современной Росгвардии.

Президентское постановление об образовании Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) вышло 5 апреля 2016 года. В числе основных задач новой службы провозглашалась борьба с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. В состав национальной гвардии, согласно указу, были включены подразделения ОМОН, СОБР, Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, вневедомственной охраны, подразделения лицензионно-разрешительной работы. Создание национальной гвардии произошло в рамках реформы совершенствования работы правоохранительных органов России.