Министр строительства назвал сроки восстановления новых регионов Министр строительства Файзуллин: восстановление разрушенных городов в новых регионах займет два года

Для восстановления разрушенных городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области потребуется два года, заявил в беседе с «Парламентской газетой» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Однако приступить к работам не всегда возможно, так как боевые действия в некоторых местах продолжаются. По его словам, специалисты еще не успели обследовать территории новых регионов, но уже понятно, что объем работ предстоит огромный.

Нам нужно будет активно поработать два года или чуть больше. Но надо понимать, что это пока что очень условный срок. На территориях регионов ведутся боевые действия, продолжаются разрушения инфраструктуры и капитальных объектов, — заявил Файзуллин.

Министр уточнил, что ремонт объектов обойдется в примерно 300 млрд рублей для всех четырех регионов. Помимо того, ведомство взяло специальный казначейский кредит на 50 млрд рублей для восстановления коммунальной инфраструктуры. В 2023 году на Донбассе будут работать 40-45 тысяч строителей.

Политолог Родион Мирошник ранее заявил, что процесс интеграции новых регионов в Россию затруднен боевыми действиями в районе спецоперации. По его словам, местные жители получают российские паспорта не так быстро, как планировалось. Помимо того, есть проблемы с границами регионов и их включением в российскую финансовую систему.