СМИ: с радиоактивного могильника в Москве в сторону МЦД слили отходы

https://static.news.ru/photo/f0b32624-c389-11ea-a100-fa163e074e61_660.jpg Фото: tipichnaya.moskva/vk.com

Предприятие «Радон», которое выиграло контракт на рекультивацию радиоактивного склона у завода полиметаллов, сливает прямо к платформе МЦД Москворечье химические отходы.

Об этом сообщило издание The Village со ссылкой на депутата района Печатники Сергея Власова и активистку Екатерину Максимову.

Отмечается, что активисты узнали, что на месте могильника ещё в мае появилась лужа подозрительного бирюзового цвета. В пробах воды, согласно исследованию «Радона», содержатся сульфат-ионы и ионы меди, неопасное количество железа, никеля и хрома. В Управлении дорожно-мостового строительства пообещали отфильтровать и утилизировать воду.

Мы узнали от жителей, что из бирюзовой лужи воду сливают в сторону МЦД, и выехали на склон, чтобы поговорить с руководством и вызвать МЧС, — сообщила Максимова.

Активисты и депутаты Сергей Власов и Павел Тарасов прошли на территорию работ и убедились в правоте слухов. При этом они были задержаны полицией. Их обвинили в проникновении на охраняемый объект.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ — урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность. Прекратить строительство требовала и организация экологов Greenpeace.

В Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут, писал NEWS.ru.