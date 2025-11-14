Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 09:33

С бывшего депутата думы Мегиона взыскали более 26 млн рублей

С бывшего депутата думы Мегиона Лечи Арсаева взыскали более 26 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд взыскал более 26 млн рублей с бывшего депутата думы города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Лечи Арсаева, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Там уточнили, что такое решение принято после антикоррупционной проверки. Исковое заявление о взыскании средств в доход государства в суд направил прокурор.

Требования прокурора удовлетворены, с бывшего депутата взыскано более 26 млн рублей, — говорится в сообщении.

Было установлено, что на счета Арсаева и его родственников поступили деньги, превышающие их официальные доходы. После проверки законность переводов подтвердить не удалось.

Ранее появилась информация, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

ХМАО
депутаты
суды
взыскания
коррупция
