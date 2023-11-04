«РВ» показала кадры ликвидации штурмовых групп ВСУ у Клещеевки «РВ»: штурмовые группы ВСУ у Клещеевки ликвидировали с дронов

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки в ДНР. По данным канала, на южном фланге от Артемовска точным огнем ликвидированы три подразделения противника. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что передвижение украинских военных выявили российские операторы дронов, они же уничтожили противников точными ударами с беспилотников.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали командира украинского спецназа Андрея Кудабекова с позывным Бек. По его данным, Кудабеков погиб в ходе боевых действий. Отмечается, что он занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов». В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Источники канала отмечают, что Кудабеков являлся активным участником украинского Евромайдана. До начала специальной военной операции мужчина работал в частной военной компании в странах Африки. Затем он вернулся на родину и создал собственное подразделение специального назначения. Уточняется, что отряд Бека проводил диверсионные операции, в том числе и на территории России.