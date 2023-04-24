Руку пекаря затянуло в тестомесильную машину в Нижнем Тагиле

Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле во время работы в пекарне руку женщины затянуло в тестомесильную машину. Коллеги пострадавшей вызвали бригаду скорой. Чтобы освободить пекаря, потребовалась помощь спасателей, сообщает «КП-Иркутск».

Как уточняет издание, на место прибыли медики и поисково-спасательная группа. Чтобы помочь женщине, спасатели разобрали тестомесильную машину и развели валки.

Инцидент произошел вечером 23 апреля. Сотрудники скорой после освобождения руки из тестомесильной машины оказали пострадавшей экстренную помощь. На данный момент о состоянии женщины не сообщается.

Это уже не первый подобный случай в Нижнем Тагиле. Так, несколько лет назад в одной из школ в столовой в тестомесильную машину затянуло руку женщины, которая готовила тесто. Спасатели сняли наружные кожухи с тестомеса и разжали его стенки, освободив пекаря. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом.

В Махачкале в торговом центре по проспекту Имама Шамиля ранее кисть руки у ребенка затянуло в полотно эскалатора. У пострадавшего были размозжены пальцы. Мальчик был экстренно госпитализирован, ему провели операцию.

В январе в интернете были опубликованы кадры с моментом ЧП, в котором 11-летнего ребенка затянуло в конструкцию эскалатора на станции метро «Окружная» в Москве. На видео облокотившемуся на поручень мальчику зажало голову. Отец пытался помочь ребенку. На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Сотрудники МЧС достали мальчика, его экстренно госпитализировали в реанимацию.