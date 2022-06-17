Ростовчан наградили за спасение детей из пожара

Фото: Социальные сети

В Красносулинском районе Ростовской области двое местных жителей Антон Рыбалкин и Алексей Большенко стали свидетелями пожара и спасли 12-летнюю девочку и мальчиков, которым было на тот момент по 8 и 10 лет. Представители донского управления МЧС поблагодарили россиян за отвагу и бдительность и вручили им медали «За содружество во имя спасения», пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Личные качества, а также отважные и ответственные действия Большенко и Рыбалкина позволили не допустить гибель детей при пожаре. Выражаем благодарность героям, — заявил начальник отделения НДиПР по Красносулинскому району Роман Петренко.

Фото: vk.com/mchs_61 Антон Рыбалкин и Алексей Большенко (справа)

Инцидент произошел еще в прошлом году: ранним утром загорелась хозпостройка и огонь перекинулся на ближайший дом. Большенко и Рыбалкин ехали по дороге, но увидели возгорание и решили оказать посильную помощь. Они вызвали спасателей и побежали ко входу, чтобы проверить жильцов.

12-летняя девочка спала в комнате, но проснулась от шума. Мужчины вынесли ее из горящего здания через окно. Большенко и Рыбалкин залезли в дом, чтобы проверить, не остался ли там кто-то еще. В итоге они нашли двух спящих мальчиков, которые и не подозревали о пожаре. Их также удалось спасти.

Ранее новосибирские пожарные спасли двух человек во время тушения пожара в производственном здании. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.