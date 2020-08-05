Ростехнадзор приостановил строительство новой ветки метро в Петербурге

https://static.news.ru/photo/2aeeca6e-d721-11ea-8b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Представители Ростехнадзора сообщили о приостановке строительства новой линии метро Санкт-Петербурга. Причиной для такого решения стали грубые нарушения, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.

В ходе проведения Северо-Западным управлением Ростехнадзора внеплановой проверки в отношении Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге выявлены факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, которые привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, — цитирует сообщение RNS.

Наибольшая часть нарушений выявлена в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива и требований к откаточным путям. На данный момент в отношении ОАО «Метрострой» возбуждено дело об административном правонарушении. Также был составлен протокол о временном запрете деятельности. Строительство остановили на 90 суток.

Работа над проектом началась в 2013 году. Её планировали завершить до 2027 года. Новая ветка должна соединить Красносельский и Калининский районы.

Как информировал NEWS.ru, 3 августа 2020 года после 30 лет работы уволился начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин.