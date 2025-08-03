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03 августа 2025 в 14:38

Россиянка сбила беспилотник возле Энергодара и Запорожской АЭС

Девушка-штурман из Менделеевска поразила беспилотник около Энергодара

Фото: Социальные сети

Девушка-штурман из города Менделеевска сбила украинский беспилотник недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Авторы утверждают, что девушка с позывным Алга вместе с командой вычислила новейший украинский дрон. Затем она вместе с другими военными уничтожила беспилотник, добавили на канале.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предупредил, что используемые ВСУ снаряды и дроны для атак на Запорожскую АЭС могут повредить хранилища радиоактивных отходов. Он предупредил: действия Киева чреваты радиационным заражением территории вокруг ЗАЭС.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также 25 июля инспекторы Международного агентства по атомной энергии ознакомились с последствиями атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС и ударов по Энергодару. Отмечается, что угроза ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне высокой. На станции пояснили, что присутствие МАГАТЭ имеет ключевое значение для фиксации событий.

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