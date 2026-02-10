Зимняя Олимпиада — 2026
Врачи три недели боролись за жизнь россиянки с весом 276 кг

В Липецке врачи спасли жизнь пациентке с весом 276 кг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Врачи-реаниматологи спасли жизнь 61-летней жительнице Липецкой области с весом 276 кг, поступившей с синдромом Пиквика, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в Telegram-канале. У женщины развились тяжелая дыхательная и острая почечная недостаточность с критическим падением уровня кислорода в крови.

Жительница Липецкой области попала в реанимацию <...> в тяжелом состоянии, вызванном крайней степенью ожирения. Ее вес превышал 276 кг. <...> За жизнь пациентки врачи-реаниматологи боролись три недели, — рассказала глава липецкого минздрава.

По ее словам, комплексное лечение включало искусственную вентиляцию легких, кислородную поддержку и проведение сеансов гемодиализа для замещения функции почек. В результате врачам удалось полностью стабилизировать состояние женщины. Пациентка была успешно выписана из стационара, а за время интенсивной терапии ее вес снизился на 15 кг.

Ранее медики Ноябрьской центральной городской больницы в ЯНАО спасли жизнь мужчине, у которого сердце останавливалось дважды. Пациент поступил в больницу после резкого ухудшения самочувствия на рабочем месте.

пациенты
больницы
врачи
лишний вес
ожирение
Липецкая область
