Россиянин убил из ружья жену и попытался расстрелять очевидцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карталинский городской суд в Челябинской области рассмотрит дело 33-летнего мужчины, который застрелил из ружья свою жену, а также попытался убить свидетелей расправы, передает Lenta.ru со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) УК РФ и по статье о покушении на убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление.

21 февраля прошлого года мужчина пришел к зданию местной железнодорожной станции, где работала его жена. Они поссорились, мужчина достал ружье и выстрелил в супругу. Затем он заметил двоих мужчин, выстрелил в них и убежал. Врачам удалось спасти свидетелей ЧП.

3 февраля в подъезде на Коломенской улице в Петербурге мужчина убил жену священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Он напал на женщину и два раза ударил ее ножом, от полученных повреждений 35-летняя мать двоих детей скончалась. Мужчину задержали прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны. В ходе допроса он сознался в содеянном. Его поместили под стражу до 2 апреля. В качестве мотива для совершения преступления следователи установили неприязненное отношение как к самому настоятелю, так и к его жене.