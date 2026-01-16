Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 17:42

Россиянин обиделся на жену и раздробил череп младенцу

В Екатеринбурге отец проломил череп месячному сыну во время ссоры с женой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Екатеринбурге 52-летний мужчина проломил череп своему месячному сыну во время ссоры с женой, пишет Telegram-канал Ural Mash. По информации издания, отец сначала жестоко избил женщину, а после набросился на младенца.

В материале говорится, что все произошло в квартире дома на Белореченской улице. После избиения жены и сына, пишет канал, мужчина испугался последствий и сбежал, укрывшись в своем частном доме, где его через пару часов нашли полицейские. В публикации сказано, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей, у младенца диагностировали переломы костей черепа.

Ранее сообщалось, что житель Курска избил сожительницу деревянной палкой в День всех влюбленных, 14 февраля 2025 года. После нападавший выплатил ей 150 тыс. рублей за причиненный ущерб и приобрел лекарства. В суде он признал вину и раскаялся. Промышленный районный суд признал его виновным. Мужчине избрали два года ограничения свободы.

До этого правоохранители задержали мужчину, который ударил 13-летнего подростка в воронежском сквере. Против него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Установлено, что 60-летний мужчина нанес 13-летнему мальчику несколько ударов в область головы из-за брошенного снежка.

