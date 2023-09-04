Россиян выгнали с пляжей Сочи Пляжи в Сочи закрыли из-за штормового предупреждения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С сочинских пляжей из соображений безопасности начали выгонять туристов, сообщило издание «Кубанские новости» со ссылкой на администрацию Сочи. В мэрии пояснили, что в городе-курорте действует штормовое предупреждение.

У нас действует штормовое предупреждение, вчера и сегодня вывешены флаги о запрете купания, — рассказали в мэрии.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. В ведомстве сообщили, что в течение суток 4 сентября в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, а также шквалистый ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

Ранее в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября выпала почти месячная норма осадков. Мэр города Сергей Надсадин сообщал, что из-за непогоды несколько десятков жителей вместе с детьми эвакуировали в пункт временного размещения, всего от граждан поступило более 200 обращений из-за сильных дождей. Очевидцы запечатлели затопленные городские улицы на видео, на кадрах видно, как человек пробирается сквозь потоки по колено в воде.

В США из-за ливней в Неваде 70 тысяч человек застряли на фестивале Burning Man в пустыне, где танцпол превратился в месиво грязи. Там же оказалась и экс-жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда. Один человек погиб, захлебнувшись в луже, писали СМИ.