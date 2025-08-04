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04 августа 2025 в 13:37

Первое «село воинской доблести» появится в России за заслуги в СВО

Солодов: Седанка станет первым в РФ «селом воинской доблести» за заслуги в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Село Седанка в Камчатском крае станет первым в России населенным пунктом, которому присвоят звание «Село воинской доблести» за заслуги в СВО, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале. По его словам, из этого небольшого поселения на фронт ушли 39 мужчин.

Принял решение присвоить селу почетное звание «Село воинской доблести». Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии Заксобрания Камчатского края. <…> Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции, — написал Солодов.

Глава региона отметил, что семьям участников СВО, живущим в Седанке, отремонтировали крыши домов. В этом году власти проведут капитальный ремонт некоторых квартир.

Кроме того, сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. По словам вице-спикера Совфеда Инны Святенко, эта мера устранит неравенство между военнослужащими и добровольцами в части транспортных льгот.

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