У жителей российского региона потребовали авто и деньги в пользу бойцов СВО Глава Баргузинского района Бурятии потребовал у жителей отправить ненужные автомобили в зону СВО

Фото: barguzinskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru

Михаил Мишурин

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин предложил местным жителям отправлять свои ненужные автомобили в зону проведения военной операции на Украине, кадрами с моментом выступления чиновника опубликовал Telegram-канал Baza. По его словам, российским военнослужащим нужно как можно больше транспорта, однако на новые автомобили в бюджете региона денег нет.

Кроме этого, он призвал жителей перевести деньги для поддержки военнослужащих. По его словам, если каждый скинет по 100 рублей, суммарно бойцы СВО смогут получить 1,7 млн рублей.

У нас почти 17 тысяч человек старше 18 лет. Если каждый раз в месяц перечислит хотя бы 100 рублей, то около 1,7 миллиона рублей пойдёт на помощь, — сказал Мишурин.

В качестве примера он привел историю местного пенсионера, который ездил на своей машина раз в год, а после решил передать ее российским военнослужащим ради общего блага.