В Финляндии захотели собрать деньги с граждан для помощи ВСУ Финский депутат Хейнонен предложил допустить граждан к сбору средств для поддержки ВСУ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Граждан Финляндии следует допустить к сбору средств для военных нужд Украины, считает член парламента Финляндии Тимо Хейнонен. Депутат обратился к местному правительству с предложением позволить жителям оказать поддержку в финансировании покупки беспилотников вопреки закону о сборе средств, сообщает Lenta.ru.

Интерпретация высшего полицейского руководства заключается в том, если помощь направляется непосредственно украинской армии, то она не является помощью в гуманитарных целях и на благо общества. Такая интерпретация затрудняет гражданам нашей страны поддержку украинского народа, — говорится в обращении.

По мнению депутата, покупка дронов для ВСУ Финляндией затрудняется из-за разрешений на сбор средств. Граждане могут передавать деньги только для гуманитарной помощи, которой, по решению высшего полицейского руководства, приобретение беспилотников не является, так как относится к поддержке деятельности, которая «явно угрожает общественному порядку или безопасности». Хейнонен обвинил руководство в «узкой и строгой» интерпретации закона.

Парламентарий предложил правительству разработать политику, которая позволит народу помогать иностранной армию при условии, что это не противоречит «официальной линии финского государства». Он уточнил, готово ли правительство найти решение, которое даст возможность «гражданскому обществу организовать поддержку обороны Украины».

Министр обороны Финляндии Антти Кайконнен ранее заявил, что премьер-министр Санна Марин не обсуждала с ним идею о возможной поставке истребителей на Украину. По словам министра, глава правительства не уведомила его о том, что собирается сделать заявление на эту тему.