Министра обороны Финляндии удивили слова премьера об истребителях для Киева Глава Минобороны Финляндии не обсуждал поставку истребителей Киеву с премьером Марин

Фото: Roger Gagnon/xinhua/Global Look Press

Истребители McDonnell Douglas CF-18 Hornet

Слова премьер-министра Финляндии Санны Марин о возможной поставке Украине истребителей стали сюрпризом для министра обороны страны Антти Кайконнена, сообщает местный телеканал MTV. По словам министра, глава правительства не уведомила его о том, что собирается сделать заявление на эту тему.

Марин не обсуждала со мной эту идею заранее. Я бы растоптал ее, — цитирует канал главу Минобороны.

Кайконнен предположил, что премьер не сочла нужным обсудить данную тему и с командующим Силами обороны Финляндии Тимо Кивиненом. Он также добавил, что истребители в ближайшие несколько лет будут нужны стране для собственных нужд.

Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже оказался не в курсе ситуации. Он заявил, что вопрос возможных поставок ВСУ истребителей ни с кем не обсуждался.

О том, что власти Финляндии могут обсудить вопрос передачи Киеву истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Марин заявила в ходе своего визита на Украину. Она отметила, что дискуссия по данному вопросу находится на ранней стадии и для этого необходимо сотрудничество на международном уровне.