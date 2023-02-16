Минобороны России показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили катер с украинским десантом при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Видео удара по плавсредству ВСУ из гаубиц Д-20 опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ. Бойцы открыли огонь по катеру спустя пару минут после того, как разведка доложила о планах противника. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.

Артиллеристы реагируют мгновенно — отправляют сразу три «подарка» противнику. Так военные называют осколочно-фугасные снаряды, которые точно поражают цель, — говорится в сообщении ведомства.

На видео попали кадры, снятые с дрона. На них показано, как снаряды поражают цель. Старший офицер батареи Александр рассказал, что орудие Д-20 имеет максимальную дальность осколочного снаряда 17 410 метров, активно-реактивного — 20 440 метров.

В основном здесь, на побережье, поражаем катера, ангары с боеприпасами и личный состав. Расчет отлично подготовлен, находится на СВО с первых дней. Командир орудия, замкомвзвода награжден орденом Мужества. Расчет тоже имеет государственные награды, — рассказал военнослужащий.

Ранее Минобороны впервые показало видео работы самоходных артиллерийских орудий «Хоста» в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что основными преимуществами этих САО являются мобильность и возможность работы различными снарядами. Кроме того, установки могут наносить удары с близкого расстояния для поддержки пехоты.