Минобороны впервые показало применение «Хосты» в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа САУ «Хоста»

Минобороны РФ опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских орудий (САО) «Хоста» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции. В Telegram-канале ведомства отмечается, что бойцы круглосуточно поражают цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Основными преимуществами САО являются мобильность и возможность работы разными снарядами. Кроме того, по словам военных, установки могут наносить удары с близкого расстояния, оказывая поддержку пехоте.

Задачи и поддержка пехоты, работа по целям в зоне ответственности пехоты. Это могут быть как огневые средства противника, так и укрепления, блиндажи, транспортные средства, скопления пехоты, непосредственно занятые уже позиции, — рассказал командир взвода управления.

По его словам, бойцы подбирают боеприпасы и тип взрывателя под цели: где-то работают минами, а где-то снарядами. Артиллеристы могут поражать цели на расстоянии до 13 км. Наиболее интенсивной операцией была та, когда из одного орудия было выпущено 50–60 снарядов.

Корректировку огня и доразведку целей ведут беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки округа. Объекты поражаются одиночно и парами, после чего экипажи «Хосты» покидают позиции и перезаряжают установки.

Ранее Минобороны показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения в Запорожской области. На видео сняты баня, полевая кухня и рыжий кот. В спальном помещении установлена печка-буржуйка, которая топится почти круглосуточно.