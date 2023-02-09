Появились кадры из полевого лагеря мобилизованных в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях

Минобороны России в Telegram-канале показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения в Запорожской области. На видео сняты баня, полевая кухня и рыжий кот. В спальном помещении установлена печка-буржуйка, которая топится почти круглосуточно.

Ночью тепло достаточно, спят в нательном белье, почти не укрываются. На нарах спальные мешочки. Для проживания комфортного достаточно, — рассказал командир роты с позывным Воронеж.

По словам гранатометчика с позывным Черный, в полевом лагере мобилизованные тренируются и получают новые навыки.

Ранее командир взвода российских мобилизованных снайперов рассказал, как бойцы обнаружили и эффективно отразили атаку группы бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что изначально команда усилить позиции поступала во время штурма со стороны ВСУ: взвод должен был занять позиции и отогнать украинскую армию назад.