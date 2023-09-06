Российская авиация ударила по бригаде «Азов» под Красным Лиманом Бригаду «Азов» накрыли огнем авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

В районе Серебрянского лесничества российские войска ударили авиацией и артиллерией по бригаде спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и штурмовикам 67-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук. По его словам, в результате ударов противник потерял до 30 человек личного состава.

В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Потери противника составили до 30 боевиков, — рассказал Савчук.

Офицер добавил, что бойцы «Центра» также сорвали две попытки атаки, которые проводили штурмовые группы 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского выступа, там же, на Краснолиманском направлении. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки ВСУ, произведенную на Западе.

Савчук также указал на удары с воздуха, которые нанесли экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34. Их целью были командно-наблюдательный пункт и два пункта временной дислокации ВСУ у населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

Ранее Александр Савчук сообщил, что 30 августа подразделения российской группировки «Центр» успешно отразили нападение штурмовых групп ВСУ, включая бригаду «Азов», на Краснолиманском направлении. По его словам, было уничтожено более 60 украинских военных. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.