Российская авиация уничтожила склад ВСУ со снарядами для РСЗО Минобороны РФ: авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами для РСЗО под Сергеевкой

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении. Удар с воздуха лишил ВСУ до 600 снарядов для РСЗО, отметил он в беседе с РИА Новости.

Авиацией, действующей в интересах южной группировки войск на Александро-Калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня, — рассказал представитель пресс-центра.

По его словам, на Авдеевском направлении артиллеристы Южного военного округа результативно отработали по опорным наблюдательным пунктам 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также артиллерия соединений ЮВО подавила пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады противника в районе населенного пункта Горняк на Марьинском направлении. Там же уничтожен пункт временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций в районе Галициновки, подчеркнул Бигма.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что чтобы избежать захода ВСУ на территорию России, необходимо уничтожить ряд инфраструктурных объектов Украины на западе страны. Так, по мнению военного, удастся затруднить поставку западного оружия Киеву. Генерал отметил, что любое появление сил НАТО в РФ будет означать начало Армагеддона.