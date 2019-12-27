https://static.news.ru/photo/817457a2-28b5-11ea-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что отравившиеся в Москве дети, которые приехали на соревнования по робототехнике, находятся в состоянии средней степени тяжести. У них диагностирован единый возбудитель — норовирус.

По результатам лабораторных исследований у заболевших детей выявлен единый возбудитель — норовирус, — сообщили РБК в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали столовую отеля, где остановились дети, и выявили там ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, однако точная причина отравления ещё неизвестна. В этот же день на сайте Росптребнадзора появилась информация о профилактике норовирусной инфекции в местах массовых скоплений детей. Там, в частности, говорится, что норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций.

Результаты эпидемиологических расследований показывают, что в детских коллективах чаще всего передача норовируса происходит контактно-бытовым путём и не связана с питанием, — подчёркивают специалисты.

Как писал NEWS.ru, в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что 16 детей, прибывших в Москву на соревнования по робототехнике, получили, по предварительным данным, бактериальное пищевое отравление. Уточняется, что школьники прибыли в Москву из нескольких регионов России. Угрозы для их жизни нет, медицинская помощь оказывается в полном объёме, госпитализировали детей в городские больницы столицы.