Росгвардия задержала петербуржца, пристававшего к школьницам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, домогавшегося 12-летних школьниц. Женщина обратилась к представителям правоохранительных органов с жалобой на то, что неизвестный преследовал ее дочь и делал подростку непристойные предложения. Подросток спряталась от россиянина в магазине. Момент задержания попал на видео.

Девочки 12 лет из дома вышли в магазин. Их преследовали, предлагали им секс, — сообщила женщина.

Сотрудники Росгвардии установили, что задержанный был пьян, передает 78.ru. Его доставили в отдел полиции.

Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бойца смешанных единоборств, самбиста Максима Новоселова. Его признали виновным в избиении и изнасиловании девушки. Спортсмен вину не признал, сторона защиты намерена обжаловать приговор.

27 марта Новоселова задержала полиция в Москве. Против спортсмена подала заявление 18-летняя девушка Анна Чекмарева. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что он приставал к ней и пытался изнасиловать. Позднее он обжаловал свой арест.