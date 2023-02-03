Безработный рецидивист-наркоман изнасиловал школьницу в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. При обыске в квартире мужчины обнаружили несколько свертков с наркотиками, весы и пакеты для фасовки запрещенных веществ. Предполагается, что он занимался их распространением. Ранее 32-летний петербуржец уже был осужден на полтора года условно за преступление, связанное с наркотическими веществами, сообщает «МК в Петербурге».

По данным издания, правоохранители установили личность подозреваемого в изнасиловании 1 февраля. Преступление было совершено в квартире на Муринской дороге еще летом 2022 года. Со своей жертвой мужчина познакомился через Telegram.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней.

В сентябре 2022 года в Акшинском районе Забайкальского края 31-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Спустя несколько дней школьница рассказала родителям о случившемся, и те обратились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и грозит до 20 лет лишения свободы.