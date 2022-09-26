Мужчина изнасиловал шестиклассницу в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Акшинском районе Забайкальского края 31-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в начале сентября этого года. В одном из сёл Акшинского района обвиняемый изнасиловал девочку-подростка. Спустя несколько дней школьница рассказала родителям о случившемся, и те обратились в полицию.

Подозреваемого оперативно задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Житель Акшинского района взят под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. <...> По действующему уголовному законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные мероприятия. Правоохранительными органами назначено несколько экспертиз.

Ранее стало известно, что в Тюменской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в поезде. Злоумышленник и жертва ехали в плацкартном вагоне из Сургута в Екатеринбург. Мужчину осудили на восемь лет колонии строгого режима.