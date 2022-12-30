Росавиация перестала оповещать о продлении закрытия аэропортов

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В Росавиации прекратили публикацию оповещений о продлении закрытия 11 аэропортов на юге страны, сообщает РБК со ссылкой на два близких к авиавластям источника. 30 декабря соответствующее сообщение должны были распространить уже в 50-й раз. Инсайдеры подчеркнули, что решение о прекращении оповещений было принято вышестоящими ведомствами, которые считают, что такие объявления несут мало полезной информации для россиян. Сведения же до самих аэропортов и авиакомпаний доходят в том числе через аэронавигационные извещения (NOTAM).

Даже без публичного оповещения аэропорты все еще остаются закрытыми. Так, холдинг «Аэродинамика» (управляет воздушными гаванями в Сочи, Анапе и Краснодаре) рассказал, что в Краснодаре и Анапе до 8 января сохраняется особый режим. В Сочи аэропорт продолжит штатно работать в качестве южного хаба.

В новом году опять без полетов, — заметили представители холдинга.

В аэропорту Воронежа заявили, что все 11 аэропортов не будут работать до 8 января. Полеты временно ограничены в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Последний раз ограничения продлевали 23 декабря. Тогда сообщалось, что режим будет действовать до 2 января 2023 года.