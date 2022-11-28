Рогов: союзные силы сорвали пять попыток прорыва ВСУ

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

За последние несколько дней союзные силы предотвратили порядка пяти попыток прорыва украинской армии на Запорожском направлении, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» член главсовета администрации области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ потеряли десятки человек, а также танки и другую бронетехнику.

Буквально за четыре дня у нас четыре или пять попыток контратак [украинских военных], попыток прорвать оборону, все они были сорваны, — сказал Рогов.

На прошлой неделе он рассказал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Запорожской области. Российские военные ее пресекли, при этом было уничтожено более 40 боевиков ВСУ, три бронеавтомобиля и несколько пикапов.

Еще ранее Рогов сообщил о подготовке ВСУ к возможному наступлению на Запорожье. Он отметил, что на фронте уже возведена надежная линия обороны, не допускается даже мысли об отступлении.