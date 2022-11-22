Рогов заявил о подготовке к возможному наступлению ВСУ на Запорожье

Фото: МО Украины

Российские войска готовы отразить наступление украинских военных в Запорожской области, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, на фронте уже возведена надежная линия обороны. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России не планируют отступать при возможном наступлении ВСУ.

Наша армия готова отразить попытки наступления украинских войск. Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать, — отметил Рогов.

По его словам, российские войска ожидают наступления ВСУ на Запорожскую область уже не первую неделю и с каждым днем группировка на данном участке фронта усиливается.

Ранее стало известно, что инженерные части Южного военного округа РФ укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области. В настоящее время там возводятся долговременные укрепленные пункты, блиндажи и дзоты. Оператор войскового экскаватора пояснил, что за день такой экскаватор способен подготовить основу для нескольких блиндажей и дзотов.