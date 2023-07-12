Рогов развеял «нелепый миф» о немецких танках Leopard Рогов: неуязвимость танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Танк Leopard

Неуязвимость танков Leopard немецкого производства на практике оказалась нелепым мифом, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, эта техника ничем себя не зарекомендовала на линии фронта.

Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость Leopard на практике оказалась нелепым мифом, — сказал Рогов.

По словам политика, надежда Киева на немецкое «вундерваффе» («чудо-оружие») не оправдалась. Рогов считает, что был осуществлен качественный пиар Leopard.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные за время украинского контрнаступления уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley производства США.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее заявил, что сложившаяся для украинской армии ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий является диалог с Москвой.