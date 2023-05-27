Рогов: опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется

Фото: МО Украины

Заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожской области, опасность наступления сохраняется, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, об этом свидетельствуют частые артиллерийские и ракетные удары по региону.

Опасность украинского наступления сохраняется. Более того, интенсивность ударов по прифронтовой территории и по глубокому тылу говорит именно об этом, — цитирует агентство Рогова.

Он пояснил, что ВСУ используют в больших объемах оперативно-тактические ракеты «Гром-2», крылатые ракеты Storm Shadow, HIMARS, реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию, что говорит об отсутствии у украинских войска «снарядного голода». Рогов подчеркнул, что необходимо готовиться к серьезному противостоянию, поскольку ВСУ попытаются «сунуться на запорожском направлении».

На прошлой неделе Рогов сообщил, что в Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинских войск на контрнаступление. По его словам, ВС РФ наносят комплексные превентивные удары по позиция ВСУ. Для поражения опорных и командных пунктов противника, мест расположения и складов с оружием и боеприпасами россияне используются артиллерия, дроны и авиация.