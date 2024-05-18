Режим опасности атаки беспилотников введен в Воронежской области Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области

Фото: МО Украины

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ обнародовала информацию, согласно которой российская противовоздушная оборона уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением РСЗО Vampire, над Белгородской областью. Атака была пресечена накануне, около 20:05 мск.

До этого несколько гражданских предприятий Новороссийска в Краснодарском крае получили незначительные повреждения в результате удара украинских беспилотников. В настоящее время все заводы работают в штатном режиме, подчеркнул представитель городской администрации. Прилетов по военным объектам зафиксировано не было, как и пострадавших среди местных жителей, резюмировал он.