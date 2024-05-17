В Новороссийске оценили последствия атаки украинских беспилотников Власти Новороссийска: при атаке БПЛА были повреждены гражданские предприятия

Несколько гражданских предприятий Новороссийска в Краснодарском крае получили незначительные повреждения в результате удара украинских беспилотников, сообщил РИА Новости представитель городской администрации. В настоящее время все заводы работают в штатном режиме.

Повреждения незначительные, на технологический процесс не повлияли. Предприятия работают в штатном режиме, — заявил собеседник агентства.

Представитель администрации отметил, что прилетов по военным объектам зафиксировано не было. Пострадавших среди местных жителей также нет.

По информации Telegram-канала Baza, при атаке противник задействовал более 20 беспилотников, большая часть которых была подавлена или ликвидирована. При падении БПЛА на нескольких предприятиях города начался пожар, включая нефтебазу и нефтеперерабатывающий завод.

Ранее замглавы Новороссийска Александр Яменсков сообщил о прекращении работы общественного транспорта на время действия сигнала воздушной тревоги. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Новороссийске. По его словам, было подавлено более 10 беспилотников.