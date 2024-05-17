ВСУ ночью атаковали гражданские объекты Новороссийска Кондратьев: после атаки более 10 БПЛА ВСУ на Новороссийск пострадавших нет

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его информации, силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников, пострадавших, предварительно, нет.

В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет, — уточнил глава региона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку воздушных дронов, а также безэкипажных катеров в акватории. По его данным, нападению подверглись разные районы города.

Он также объяснил, что частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции. По его словам, на нее упали обломки сбитых беспилотников. Он пообещал, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, рассказал ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, допустил Перенджиев.