Развожаев заявил, что в Севастополе уничтожают безэкипажные катера и дроны

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В Севастополе военные отражают атаку воздушных дронов, а также безэкипажных катеров в акватории, сообщил в своем Telegram-канале местный губернатор Михаил Развожаев. По его данным, нападению подверглись разные районы города.

Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории, — написал он.

Частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с отключением части оборудования на подстанции, заявил ранее Михаил Развожаев. По его словам, на нее упали обломки сбитых беспилотников. Он пообещал, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, рассказал ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, допустил Перенджиев.

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.