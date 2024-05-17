В Новороссийске городской транспорт прекратил работу на время тревоги

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Общественный транспорт прекратил работу на время действия сигнала воздушной тревоги в Новороссийске, сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Александр Яменсков. Школьные автобусы также не доставляют детей в учебные заведения. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

Уважаемые жители, на время действия сигнала воздушной тревоги не работает общественный транспорт. Школьные автобусы также не осуществляют перевозку детей, — написал он.

В 06:35 Яменсков сообщил о запуске общественного транспорта в маршруты, а в 07:01 написал, что воздушная тревога в городе отменена.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. По его информации, силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников, пострадавших, предварительно, нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные отражают атаку воздушных дронов, а также безэкипажных катеров в акватории. По его данным, нападению подверглись разные районы города. Он объяснял, что частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции.