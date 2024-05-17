Над российским регионом уничтожили 14 реактивных снарядов ВСУ Минобороны РФ: ПВО сбила 14 снарядов Vampire ВСУ над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением РСЗО Vampire, над Белгородской областью, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена около 20:05 мск.

Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство предупреждало, что ВСУ попытались атаковать территорию страны с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолетного типа. ПВО сбила цели над Белгородской и Брянской областями, уточнили в Минобороны.

Минувшей ночью противовоздушная оборона уничтожила 102 украинских беспилотника. Как отметили в МО РФ, 51 дрон удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.