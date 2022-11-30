РЕН ТВ: на заводе Toyota в Санкт-Петербурге проходят обыски

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники силовых структур проводят обыски на автомобильном заводе Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. В Сети появились кадры, засвидетельствовавшие присутствие силовиков на заводе.

По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов не выпускают работников завода с территории предприятия. По данным канала, причины обысков пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в квартире российского YouTube-блогера Андрея Рудого в Дзержинске прошли обыски. Сам автор видеороликов сообщил, что его правозащитник ознакомился с постановлением об обыске — в нем говорилось, что активисты Илья Мясковский, Глеб Калинычев и сам Рудой вместе разместили пост с антивоенными граффити с улиц Нижнего Новгорода.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места обысков в загородном доме журналистки Ксении Собчак. Визит правоохранителей был связан с расследованием деятельности коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве.