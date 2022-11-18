В квартире бежавшего во Францию блогера Андрея Рудого начались обыски

Фото: vk.com/rudoy_av

Андрей Рудой

В квартире российского YouTube-блогера Андрея Рудого в Дзержинске начались обыски, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Судя по сообщению, силовики пришли около семи утра.

У меня дома в Дзержинске обыск. Причина — похоже, то же дело, из-за которого я вынужден был покинуть страну, — написал Рудой.

Журналист отметил, что сейчас в квартире находится его адвокат. Рудой сообщил, что правозащитник ознакомился с постановлением об обыске — в нем говорится, что активисты Илья Мясковский, Глеб Калинычев и Рудой вместе разместили пост с антивоенными граффити с улиц Нижнего Новгорода.

Ранее в отношении журналиста возбудили уголовное дело. Ему вменяли дискредитацию Вооруженных сил России.

Рудой с 2016 года ведет канал «Вестник бури». Блогер в своих роликов открыто критиковал пенсионную реформу, поправки в Конституцию РФ и занимался продвижением марксистских идей.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал предположительные кадры с места обысков в загородном доме журналистки Ксении Собчак. Визит правоохранителей был связан с расследованием деятельности коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова, которого, по сообщениям СМИ, обвиняют в вымогательстве.