Регионы столкнулись с дефицитом медиков на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/7bd8704e-1531-11eb-8770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских регионах наблюдается нехватка медработников из-за пандемии коронавируса. В поликлиниках образуются длинные очереди, в госпитализации отказывают даже плановым пациентам.

Медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Брандт отмечает, что проблема существовала и до появления COVID-19. Он видит причину в низкооплачиваемости профессии врача.

В стране, где работа врача оценивается чуть дороже (и то, может быть, только последние пару лет), чем рядового сотрудника банка, очевидно, что это будет приводить к недостатку врачей, — цитирует его ОТР.

Он отметил, что подготовить дополнительные кадры в короткий срок после первой волны было невозможно. Поэтому нынешняя ситуация вполне предсказуема. Специалист добавил, что в некотором роде её усугубляют сами пациенты. Они считают что при выявлении коронавируса человек непременно должен находиться в больнице, хотя на самом деле госпитализация требуется не во всех случаях.

Академик РАН, заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, в свою очередь, заявил, что проблема недостаточной эффективности системы здравоохранения из-за плохого финансирования существовала в России всегда. По его словам, необходимо закладывать потенциал здравоохранения на случай непредвиденных ситуаций. И для этого необходима законодательная база.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области уволили двух медсестёр после просьб о коронавирусных доплатах. Они пытались добиться начисления надбавок за работу с коронавирусными пациентами, формально работая в «зелёной зоне».