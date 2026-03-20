Что известно о церемонии прощания с Мшанской

Что известно о церемонии прощания с Мшанской Прощание с женой Басилашвили Мшанской в Санкт-Петербурге будет закрытым

Прощание с музыкальным редактором Ленинградского телевидения, женой народного артиста СССР Олега Басилашвили Галиной Мшанской пройдет в закрытом формате, заявили ТАСС в пресс-службе Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Такое решение приняли родственники.

По решению семьи прощание с Галиной Мшанской будет закрытым, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что похороны состоятся в понедельник, 23 марта, на Большеохтинском кладбище. Автор телепрограммы «Царская ложа» упокоится рядом со своими родителями. Отмечается, что это было ее личной просьбой.

Кроме того, стало известно, что телеведущая скончалась от обширного инфаркта. В последние годы ее здоровье было подорвано осложнениями после перенесенного коронавируса.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной супруги Басилашвили, ушедшей из жизни на 92-м году. Как сообщили в пресс-службе главы города, Беглов отметил высокую эрудицию покойной, ее тонкое понимание театрального искусства и академической музыки.