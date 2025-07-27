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27 июля 2025 в 11:17

Раскрыты детали массированной атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область

Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожено свыше 10 дронов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Более 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. В результате падения обломков пострадала женщина, были повреждены строения. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница, — добавил Дрозденко.

Также в Ломоносовском районе произошли возгорания строений в частном секторе и дома, на месте работают пожарные. Кроме того, по данным губернатора, фрагменты БПЛА упали в Кингисеппском районе, на территории промзоны в Приморске, в Гатчине и Войсковицком поселении.

За ночь воскресенья, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36.

Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Были прекращены прием и выпуск самолетов.

Александр Дрозденко
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