02 февраля 2026 в 13:29

Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП

Хинштейн временно перешел на дистанционный формат работы после ДТП

Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает исполнять свои обязанности, работая дистанционно из дома, сообщил первый заместитель губернатора Александр Чепик на заседании регионального правительства, которое транслировалось во «ВКонтакте». Он добавил, что все текущие задачи находятся под контролем и отслеживаются через социальные сети.

Александр Евсеевич продолжает работать с нами, дистанционно, находясь дома, поэтому все вопросы, которые у нас есть и все задачи, которые перед нами стоят, продолжаем мониторить через социальные сети, — сказал он.

Инцидент с участием главы региона случился 22 января. Хинштейн направлялся на работу в Конышевский район, но на сложном участке пути из-за неблагоприятной погоды его автомобиль занесло и выбросило на обочину.

Позже губернатора Курской области прооперировали врачи. Он сообщил, что получил перелом бедренной кости в результате удара. Кроме того, он сообщил, что врачи диагностировали у него еще три перелома ребер и повреждения двух поперечных отростков позвонка.

