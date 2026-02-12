Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:47

Раскрыто, как долго анапский подросток вынашивал план нападения на техникум

Стрелявший в техникуме в Анапе подросток планировал нападение с ноября 2025 года

Фото: РИА Новости
Подросток, открывший стрельбу в Анапском индустриальном техникуме 11 февраля, планировал совершить преступление с ноября 2025 года, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Как уточнили в ведомстве, целью было убийство сотрудников и учащихся учреждения.

По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума, — сообщили в ведомстве.

В СК также сообщили о задержании соучастника стрельбы. По информации ведомства, речь идет об одногруппнике стрелка. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

До этого стало известно, что подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы задержали и допросили. Следствие уже готовится ходатайствовать о его аресте. Одна из студенток рассказала, что молодой человек, возможно, имел проблемы с психическим здоровьем. В результате нападения один человек погиб, двое получили ранения.

