Раскрыт секрет кабриолета омской пенсионерки, на котором катался губернатор Кабриолет омской пенсионерки, на котором губернатор ездил в сгоревшее село, оказался самодельным

Фото: HocenkoVP/t.me

Машина без крыши, на которой 28 апреля и.о. главы Омской области Виталий Хоценко ездил инспектировать сгоревшее село Чистоозерье, оказалась вовсе не УАЗиком, как полагали эксперты, а переделанной велоколяской, пишет «Вечерний Омск» со ссылкой на слова главы Большереченского района Василия Майстепанова. Сидевшая за рулем 81-летняя Надежда Кучумова получила этот «автомобиль» от сына.

Такую машину ей сделал сын. Это переделанная велоколяска с простым китайским моторчиком. Магазин на другом конце деревни, пешком ходить тяжело. За грибами она на ней ездит. Активная и очень добрая бабушка, — рассказал Майстепанов.

Издание НГС отмечает, что в деревне автомобиль Надежды Кучумовой называют «моторашка».

По словам Майстепанов, Хоценко сам решил проехать с пенсионеркой на ее авто, а не дожидаться служебного автомобиля. Известно, что в селе уцелел от пожара только ее дом. Женщина заверила журналистов, что не собирается уезжать из села.

Ранее автомобильный эксперт Петр Шкуматов в комментарии NEWS.ru предположил, что женщина передвигалась на автомобиле марки УАЗ. Также он заявил, что пенсионерка за рулем уже не менее 30 лет, поэтому так уверенно управляет автомобилем на сельской дороге.