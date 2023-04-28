«Баба Зина из Atomic Heart»: автоэксперт о водителе главы Омской области Эксперт Шкуматов сравнил возившую губернатора из Омска пенсионерку с героиней Atomic Heart

Фото: atomicheartofficial/t.me

Автомобильный эксперт Петр Шкуматов в комментарии NEWS.ru заметил, что женщина, которая сегодня помогала и. о. главы Омской области Виталию Хоценко инспектировать село Чистоозерье за рулем кабриолета, очень похожа на героиню компьютерной игры Atomic Heart — бабу Зину. Шкуматов предположил, что пенсионерка за рулем уже не менее 30 лет, поэтому так уверенно управляет автомобилем на сельской дороге.

Это же баба Зина из Atomic Heart! Думаю, что стаж вождения у женщины превышает 30 лет. За рулём «баба Зина» держится уверенно, — заявил Шкуматов.

Эксперт предположил, что женщина в платке управляет машиной марки УАЗ. Именно для езды на трудных дорогах этот автомобиль и предназначен.

Уазик очень проходимый в этом смысле. Так что совершенно не удивлен, что «баба Зина» еще и в камеру смотрела. Думаю, что и интервью могла бы дать по ходу движения легко, — шутит Шкуматов.

При этом автоэксперт отмечает, что возрастных водителей на дорогах не так много. Это он связывает с проблемами со здоровьем у пожилых автолюбителей.

Что касается возрастных водителей, то их не так много, потому что с возрастом падает зрение, и многие отказываются от управления авто по этой причине. Замедляется реакция на дорожные события. Вообще начиная с возраста 55 лет статистически начинает расти аварийность таких водителей, это общемировой тренд, — заключил специалист.

Ранее МВД России назвало санкции причиной роста аварийности на восточных дорогах страны. Как объяснили аналитики Научного центра безопасности дорожного движения, из-за санкций изменились цепочки поставок и транспортные потоки перераспределились на трассы, не готовые к таким перегрузкам. На некоторых дорогах восточных регионов аварийность выросла почти на 80%, хотя при этом количество ДТП во всей стране за год снизилось на 5%.