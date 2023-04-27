МВД России назвало санкции причиной аварий на дорогах МВД России: из-за санкций на востоке страны стало больше аварий

Фото: АГН «Москва»

МВД России назвало санкции причиной роста аварийности на восточных дорогах страны. Как объяснили аналитики Научного центра безопасности дорожного движения, из-за санкций изменились цепочки поставок и транспортные потоки перераспределились на трассы, не готовые к таким перегрузкам. На некоторых дорогах восточных регионов аварийность выросла почти на 80%, хотя при этом количество ДТП во всей стране за год снизилось на 5%.

Кроме того, вызывают опасения специалистов перспективы обновления парка транспортных средств. Аналитики переживают, что увеличение сроков эксплуатации машин и покупка менее качественных запчастей может отразиться на безопасности передвижения.

В то же время из-за дефицита новых автомобилей в России стало больше машин из восточных стран, зачастую праворульных, которые вдвое опаснее при вождении, обратили внимание в МВД.

Накануне в Нижнем Новгороде в результате автомобильной аварии взорвалась «Газель». На видеозаписи видно, как автомобиль резко воспламеняется и разлетается на части. В результате взрыва пострадал водитель «Газели», он был доставлен в местную больницу.