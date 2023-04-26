Разорвавший «Газель» на куски взрыв в Нижнем Новгороде попал на видео

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В Нижнем Новгороде в результате автомобильной аварии взорвалась «Газель», кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры». На записи видно, как автомобиль резко воспламеняется и разлетается на части. В результате взрыва пострадал водитель «Газели», он был доставлен в местную больницу.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел на Московском шоссе в районе полудня. Четыре автомобиля врезались друг в друга, после чего один из них и воспламенился.

В среду в 12:22 поступило сообщение о ДТП с 4 автомобилями. В результате столкновения загорелся автомобиль «Газель». Пострадал 1 человек — водитель «Газели», он госпитализирован, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.